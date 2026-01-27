Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına otoparkın çatısını uçurdu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde su baskınlarından ağaçların devrilmesine kadar birçok olay yaşanırken, son olarak şiddetli rüzgâr bir otoparkın çatısını uçurdu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Dalaman ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle meteoroloji sık sık vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Sokaklarda zor anlar yaşanırken, bir anda şiddetini artıran fırtına sebebiyle bir evin önündeki otoparkın çatısı uçtu. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki araçlarda maddi zarar meydana geldi.