Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

Muğla, Ocak ayının sonunda doğanın şaşırtıcı zıtlığına sahne oldu. Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açıp baharı müjdelerken, Menteşe ve Marmaris'te şiddetli fırtına ağaçları devirdi, tekneleri karaya vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 18:43

Türkiye’nin pek çok noktasında dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Muğla bugün iki farklı mevsimi aynı anda yaşadı. Bir yanda beyaz çiçeklerin süslediği bahar manzaraları, diğer yanda fırtınanın yol açtığı yıkım görüntüleri kaydedildi.

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

DATÇA'DA BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Datça’da ılık geçen Ocak ayıyla birlikte açan badem çiçekleri, ilçede beyaz ve pembe tonların hakim olduğu görüntüler oluşturdu. Özellikle Mesudiye ve Palamutbükü Mahallelerinde yoğun olarak bulunan badem bahçeleri, kısa sürede doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bahçelerde oluşan renkli görüntüler, Datça’nın kendine özgü iklim yapısını bir kez daha ortaya koydu. Kış mevsimi devam etmesine rağmen çiçek açan badem ağaçları, ilçeye görsel bir canlılık kattı. Beyaz ve pembe tonlara bürünen bahçeler, hem ilçe sakinleri hem de Datça’yı ziyaret edenler için dikkat çekici manzaralar sundu.

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

MARMARİS'TE ŞİDDETLİ FIRTINA TEKNELERİ KARAYA VURDU

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Olumsuz hava şartları dolayısıyla İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde iki küçük teknenin kıyıya vurduğu öğrenildi. Yetkililer ve ilgili kurumlar sahada çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışların bazı bölgelerde ağaç kırılmalarına ve küçük çaplı maddi hasarlara yol açtığı bildirildi.

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

MENTEŞE'DE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ YOLLAR KAPANDI

Muğla’da Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı’nda bir ağaç yolun ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu.

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

YARINA AKŞAMA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgârların yarın (salı) akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sicilya Adası'nı Harry Fırtınası vurdu! Evler yıkıldı, yarıklar oluştu
ABD'de kar fırtınası esareti! Elektrikler kesik, uçuşlar iptal, can kayıpları var
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.