Muğla'da bir günde iki mevsim birden! Datça'da ağaçlar çiçek açtı Menteşe'de fırtına koptu

Türkiye’nin pek çok noktasında dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Muğla bugün iki farklı mevsimi aynı anda yaşadı. Bir yanda beyaz çiçeklerin süslediği bahar manzaraları, diğer yanda fırtınanın yol açtığı yıkım görüntüleri kaydedildi.

DATÇA'DA BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Datça’da ılık geçen Ocak ayıyla birlikte açan badem çiçekleri, ilçede beyaz ve pembe tonların hakim olduğu görüntüler oluşturdu. Özellikle Mesudiye ve Palamutbükü Mahallelerinde yoğun olarak bulunan badem bahçeleri, kısa sürede doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bahçelerde oluşan renkli görüntüler, Datça’nın kendine özgü iklim yapısını bir kez daha ortaya koydu. Kış mevsimi devam etmesine rağmen çiçek açan badem ağaçları, ilçeye görsel bir canlılık kattı. Beyaz ve pembe tonlara bürünen bahçeler, hem ilçe sakinleri hem de Datça’yı ziyaret edenler için dikkat çekici manzaralar sundu.

MARMARİS'TE ŞİDDETLİ FIRTINA TEKNELERİ KARAYA VURDU

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Olumsuz hava şartları dolayısıyla İçmeler Mahallesi ile Yalancıboğaz mevkiinde iki küçük teknenin kıyıya vurduğu öğrenildi. Yetkililer ve ilgili kurumlar sahada çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgarın ve sağanak yağışların bazı bölgelerde ağaç kırılmalarına ve küçük çaplı maddi hasarlara yol açtığı bildirildi.

MENTEŞE'DE FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ YOLLAR KAPANDI

Muğla’da Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı’nda bir ağaç yolun ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle bulvar tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tamamen durdu.

YARINA AKŞAMA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgârların yarın (salı) akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.