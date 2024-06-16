Bodrum'da sahillerde adım atacak yer yok! Nüfus 1 milyona dayandı

16 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:36

Firari kurbanlık kovalamaca ile yakalandı

Firari kurbanlık kovalamaca ile yakalandı

16 yaşındaki kız, takıntılı eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı! Korkunç anlar kamerada

16 yaşındaki kız, takıntılı eski sevgilisi tarafından defalarca bıçaklandı! Korkunç anlar kamerada

Yaz tatiline girilmesiyle birlikte, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması sebebiyle Bodrum'un nüfusu 1 milyona ulaştı. İlçeye giren araç sayısı ise 250 bine ulaştı. Arefe günü ilçeye giren açalar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

OTELLERDE BOŞ YER YOK

Bayramın birinci günü trafiğin rahatladığı görülürken sahillerde ise adım atacak yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. İlçede bayram tatili dolu dolu yaşanmaya başladı.