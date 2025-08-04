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Bodrum'da su krizi sürüyor! Vatandaş isyanda: 'Cennette cehennemi yaşıyoruz'

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Bodrum'da su krizi sürüyor. Termometrelerin 40 dereceye dayandığı bölgede vatandaş susuz yaz geçirmenin isyanında. Bazı bölgelere yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyunun verilememesine isyan eden bölge sakinlerinden Ebru Güneş, çocukların isilik olduğunu ve herkesin hasta olduğunu belirterek, tepkisini "Afrika'daki gibi susuzluk çekiyoruz. Cennette cehennemi yaşatıyorlar bize" ifadeleri ile dile getirdi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:10

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkan Muğla'nın ilçesinde, özellikle yaz aylarında nüfus katlanarak artıyor. Gözde turizm merkezlerinden Bodrum ilçesinde, isale hatlarındaki sorun nedeniyle ilçenin bazı bölgelerine su verilemiyor.

Bodrum ilçesine bağlı Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'n oturan ve yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyu bulamayan vatandaşlar, duruma isyan ediyor.

Bodrum'da su krizi sürüyor! Vatandaş isyanda: 'Cennette cehennemi yaşıyoruz'

ADETA AFRİKA'DAKİLER GİBİYİZ

Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 40 hane, yaşadıkları susuzluğa isyan edip MUSKİ'ye tepki göstererek, bir aydır evlerine su verilmediğini iddia ettiler.

MUSKİ'nin plansızlığı yüzünden adeta Bodrum'da adeta Afrika'dakiler gibi su sıkıntıları yaşadığını belirten mahalle sakinlerinden Ebru Güneş "Büyük hayallerle 10 yıl önce Bodrum'a geldik. MUSKİ bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bir aydır bir damla dahi suyumuz yok. Ne olur yetkililer sesimize kulak versin" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bodrum'da su krizi sürüyor! Vatandaş isyanda: 'Cennette cehennemi yaşıyoruz'

"BU SEFER 31 GÜNÜ GEÇTİ, TEK BİR DAMLA DAHİ SUYUMUZ YOK"

Eşi ve iki çocuğuyla Bodrum'a yerleşen Ebru Güneş, özellikle yaz aylarında zaman zaman yaşanan su kesintilerinin bu yıl dayanılmaz bir hale geldiğini söyledi.

Güneş, "Pandemi sonrası 3-4 yıldır su kesintileri oluyordu. Ama genelde 5 gün kesilir, sonra 1-2 gün su verilirdi. Depolarımızı o süre içinde doldururduk. Bu sefer 31 günü geçti, tek bir damla dahi suyumuz yok" dedi.

Mahalledeki birçok evin yüksek konumda olduğunu söyleyen Güneş, "Evimiz yüksek bir noktada olduğu için buraya kadar su ulaşmıyor. Su veriliyor ama bize ulaşmadan önce hatlarda patlak oluşuyor. Bu patlaklara da yetişilmiyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da su krizi sürüyor! Vatandaş isyanda: 'Cennette cehennemi yaşıyoruz'

"ÇOCUKLAR İSİLİK OLDU, HERKES HASTA"

Kış aylarında Bodrum'un uzun yıllar sonra bol yağış aldığını hatırlatan Güneş, "Bu kış Bodrum'da hiç olmadığı kadar yağmur yağdı. Nisan ayında bile yağmur gördük. Hepimiz ‘Bu yaz rahat ederiz' dedik. Ama şimdi tam tersi oldu. İki barajdan biri tarıma gidiyor, diğerinden ise bize yetmiyor" dedi.

Güneş, yaşadığı hijyen sorunlarını da dile getirerek, "Tam 14 gündür saçlarımı yıkayamadım. Bir tas suyla yıkanmaya çalışıyoruz. O da yetmiyor. Çocuklar isilik oldu, herkes hasta. Komşum lösemi hastası, hijyen onun için hayati önemde. Ama kimse ilgilenmiyor" şeklinde konuştu.

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#bodrum
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#Su Kesintili
#Yukarı İslamhaneleri Mahallesi
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