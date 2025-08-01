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 | Özge Sönmez

Çeşme'de su krizi büyüyor! Kesinti süresi uzatıldı: 10 saat boyunca sular olmayacak

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde su krizi büyüyor. Su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 7 saat planlanan su kesintilerinin 10 saate çıkarılmasına karar verildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 07:51

Türkiye'nin tatil cennetlerinden 'de su kaynakları kritik seviyeye ulaştı. İlçeye su sağlayan 'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesiyle bölgede alarm verildi. Yetersiz su kaynakları yüzünden 7 saat olarak planlanan su kesintilerinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

Çeşme'de su krizi büyüyor! Kesinti süresi uzatıldı: 10 saat boyunca sular olmayacak

ÇEŞME'YE 10 SAAT BOYUNCA SU VERİLEMEYECEK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden () yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Çeşme'de su krizi büyüyor! Kesinti süresi uzatıldı: 10 saat boyunca sular olmayacak

SAAT ARALIĞI ARTTIRILDI

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

Çeşme'de su krizi büyüyor! Kesinti süresi uzatıldı: 10 saat boyunca sular olmayacak
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ETİKETLER
#çeşme
#su kıtlığı
#su kesintileri
#izsu
#Kutlu Aktaş Barajı
#Yaşam
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