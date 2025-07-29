Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti

Ünlülerin birçoğu yaz tatilinde tercihini ya Bodrum ya da Çeşme'den yana kullandı. Nurgül Yeşilçay'ın tercihi ise köyü kullandı. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, takipçilerini güldürmeyi başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:47

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiren , bu sene lüks yerine köyünün yolunu tuttu.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN TATİL ROTASI KÖYÜ OLDU

Asmalı Konak, Anlat , Pek Yakında, İkinci Bahar, Gülperi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Son olarak 2023 yılında Veda Mektubu dizisinde izleyiciyle buluşan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ediyor.

Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte birçok ünlü, serin suların tadını çıkarmak için sahil beldelerine yönelmişken, Yeşilçay bu kez kalabalıktan uzak durarak köyüne gitmeyi tercih etti.

Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti

Havanın oldukça sıcak olmasından şikayetçi olan ünlü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sene böyle sıcak ne Bodrum'da ne Çeşme'de gördüm. Çünkü hiçbirine gitmedim, köyüme geldim. Köyüm de köyüm. Köylüler buluşalım." ifadelerini kullandı.

Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti

NURGÜL YEŞİLÇAY İSTANBUL'DAN TAŞINIYOR

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay, son aldığı kararla İstanbul'dan taşınmaya karar verdi.

Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti

Yeşilçay konuyla ilgili, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
China Suarez, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya açtığı ifşa davası hakkında konuştu
ETİKETLER
#oyuncu
#tatil
#köy
#nurgül yeşilçay
#sosyal-medya
#İstanbul
#Köy Tatili
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.