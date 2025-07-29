Ne Bodrum ne de Çeşme! Bakın Nurgül Yeşilçay tatil için nereye gitti

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu sene lüks tatil yerine köyünün yolunu tuttu.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN TATİL ROTASI KÖYÜ OLDU

Asmalı Konak, Anlat İstanbul, Pek Yakında, İkinci Bahar, Gülperi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Son olarak 2023 yılında Veda Mektubu dizisinde izleyiciyle buluşan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ediyor.

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte birçok ünlü, serin suların tadını çıkarmak için sahil beldelerine yönelmişken, Yeşilçay bu kez kalabalıktan uzak durarak köyüne gitmeyi tercih etti.



Havanın oldukça sıcak olmasından şikayetçi olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sene böyle sıcak ne Bodrum'da ne Çeşme'de gördüm. Çünkü hiçbirine gitmedim, köyüme geldim. Köyüm de köyüm. Köylüler buluşalım." ifadelerini kullandı.

NURGÜL YEŞİLÇAY İSTANBUL'DAN TAŞINIYOR

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yeşilçay, son aldığı kararla İstanbul'dan taşınmaya karar verdi.

Yeşilçay konuyla ilgili, "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.