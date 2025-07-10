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Editor
 | Özge Sönmez

Boğaz'daki kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu! Lüks yıkım başladı

İstanbul Boğazı'nda bulunan Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel’deki kaçak kısımlar için yıkım kararı verildi. Ekipler bugün yıkım işlemine başladı. İlk yıkım Bebek'teki tarihi pastane ile başladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 16:44

İstanbul Boğazı’nda bulunan Bebek Otel, Mandarin Otel ve Ottoman Otel’deki kaçak yapılar için kararı verildi. İBB Boğaziçi İmar ekipleri, Boğaz’daki işletmelerin kaçak eklentilerine yönelik yıkım çalışmalarına başladı.

Boğaz'daki kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu! Lüks yıkım başladı

KAÇAK YAPIMLAR TESPİT EDİLDİ

Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak yapıların olduğu belirlendi. Bazı işletmelerin Boğaz'a bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümleri yıkım kapsamına alındı. Yapıların resmi ana kütlesinin değil, sadece Boğaz'a bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümlerinin yıkım kapsamına alındığı öğrenildi. Bu uygulamanın, hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

Boğaz'daki kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu! Lüks yıkım başladı

YIKIM SÜRECİ BAŞLADI

Yıkım süreci, bugün sabah saatlerinde Bebek’teki bir işletmenin kaçak ek yapılarına yönelik uygulamayla başladı. İBB ekipleri Bebek’teki tarihi pastaneye geldi. Ekipler, iki katlı pastanenin kaçak alanlarının yıkımı yaptı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımının, belirlenen takvim çerçevesinde Eylül ayı başına kadar süreceği öğrenildi.

Boğaz'daki kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu! Lüks yıkım başladı
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ETİKETLER
#yıkım
#kaçak yapı
#İstanbul Boğazı
#Bebek Otel
#Mandarin Otel
#Ottoman Otel
#Gündem
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