İstanbul'da lüks otel ve mekanlar için karar verildi! Tarih belli oldu, 6 yapı yıkılıyor

İstanbul Boğazı'nda konumlanan ve uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Bebek Otel için karar verildi. Yapılan denetimler sonucu yeni kararla yıkılacak diğer mekan ve oteller belli oldu.
İstanbul Boğazı’nda konumlanan lüks yapı Bebek Otel için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yaptığı denetimler sonucunda karar çıktı. Uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Bebek Otel için yıkım kararı çıktı.
Karar, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından, otelde tespit edilen imara aykırı yapılar nedeniyle verildi. Anıtlar Kurulu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü, bölgedeki bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.
Habertürk’ün haberine göre, İstanbul Boğazı’nda yer alan bazı lüks oteller, çatıyı yıkarak kaçak teras yaptı.
Bu usulsüz müdahaleler sonrası harekete geçen yetkililer, aralarında Bebek Otel’in de bulunduğu 6 yapı için yıkım kararı aldı.
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, toplamda 106 yapıdan 6’sı için yıkım kararı verdi. Bu yapılarda, deniz içine dolgu yapıldığı, bazı merdivenlerin kaldırıldığı ve kaçak eklentilerin inşa edildiği tespit edildi. Yıkım kararı verilen yapılar, Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerinde bulunuyor.
Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025
Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025
Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025
Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025
Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025
Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025