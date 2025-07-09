İstanbul'da lüks otel ve mekanlar için karar verildi! Tarih belli oldu, 6 yapı yıkılıyor

İstanbul Boğazı'nda konumlanan ve uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Bebek Otel için karar verildi. Yapılan denetimler sonucu yeni kararla yıkılacak diğer mekan ve oteller belli oldu.

İstanbul Boğazı’nda konumlanan lüks yapı Bebek Otel için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yaptığı denetimler sonucunda karar çıktı. Uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği Bebek Otel için yıkım kararı çıktı.

KAÇAK TERAS TESPİT EDİLDİ

Karar, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından, otelde tespit edilen imara aykırı yapılar nedeniyle verildi. Anıtlar Kurulu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü, bölgedeki bazı yapılarda kaçak tadilat, eklenti ve yapılaşma tespit etti.

Habertürk’ün haberine göre, İstanbul Boğazı’nda yer alan bazı lüks oteller, çatıyı yıkarak kaçak teras yaptı.

Bu usulsüz müdahaleler sonrası harekete geçen yetkililer, aralarında Bebek Otel’in de bulunduğu 6 yapı için yıkım kararı aldı.

TOPLAMDA 106 YAPI DENETLENDİ

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, toplamda 106 yapıdan 6’sı için yıkım kararı verdi. Bu yapılarda, deniz içine dolgu yapıldığı, bazı merdivenlerin kaldırıldığı ve kaçak eklentilerin inşa edildiği tespit edildi. Yıkım kararı verilen yapılar, Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerinde bulunuyor.

İŞTE ENCÜMEN KARARIYLA YIKILACAK MEKAN VE OTELLER

Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025

