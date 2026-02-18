Boğazına kaçan pirinç tanesi canına mal oluyordu: O anları anlattı

Olay, Şahinbey ilçesinin Ünaldı Mahallesi’ndeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada yemek yiyen Ömer Bilen, pirinç tanesinin boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlanarak fenalaştı. O esnada lokantada yemek yiyen Hüseyin Seçkin, Bilen’in nefes alamadığını ve bir anda fenalaştığını görünce hemen masaya doğru giderek Bilen’e durumunu sordu. Bilen’in ellerini boynuna götürdüğünü ve nefes alamadığını gören Seçkin, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Bilen’e heimlich manevrası yaparak boğazında kalan pirinç tanesini çıkardı.

Boğazına kaçan pirinç tanesi canına mal oluyordu

Bilen, yapılan heimlich manevrasıyla boğazında kalan pirinç tanesinin çıkmasıyla rahat bir nefes aldı. Bilen’in hayatını kurtaran Seçkin, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı. Bilen ve lokanta çalışanları ile çevredeki vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra Bilen, hayatını kurtaran Seçkin’e teşekkür etmek istedi ancak Seçkin’in lokantadan ayrıldığını görünce üzüldü. Seçkin’i aramaya başlayan ve iki gün önce Seçkin’e ulaşan Bilen, Seçkin’i avukatlık ofisinde ziyaret ederek teşekkür etti.

Kurtarıcı o anları anlattı

Avukat olan ve geçtiğimiz yıl ilk yardım eğitimi alan Hüseyin Seçkin, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyledi. Olay anını anlatan Seçkin, "Biz arkadaşlarla birlikte lokantada yemek yediğimiz esnada Ömer beyin davranışlarında tuhaflık hissettim. Hemen Ömer beyin yanına gidip kendisinin iyi olup olmadığını sordum. Kafasını sallayarak iyi olmadığını belirtti. Boğazında bir şey olup olmadığını sordum. O da kafasını sallayarak ‘evet’ dedi. Ben de o andan itibaren kendisine müdahale etmeye çalıştım. O arada biraz fenalaştı ama sonuç olarak boğazındaki pirinç tanesini çıkardım ve kendisini tekrar sandalyeye oturttum. Ömer bey elini yüzünü yıkayarak kendisine geldi. Ondan sonra kendisi de bize bu konuda çok teşekkür etti. Kendisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Bir insanın hayatını kurtarmak güzel bir duygu"

Ömer Bilen’in hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ve herkesin mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini ifade eden Seçkin, "Daha önce ilk yardım eğitimi almıştım ve iyi ki de almışım. Herkese bu sağlık eğitimini almasını tavsiye ediyorum. Bir insanın hayatını kurtarmak güzel bir duygu. Biz zaten ülke olarak milliyetçi bir insanız, vatanseveriz. O yüzden her zaman insanlara yardım etmeyi seviyoruz. Bu konuda her zaman herkese yardım etmeye de hazırız. Biz görevimizi yaptık. Aslında yaptığımızda abartılacak bir durum yok. İnsanlık görevimizi yaptık. Ömer bey bizi ziyarete geldi. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şuan nefes alıyorsam önce Allah, sonra Hüseyin beyin sayesinde"

Yemek yediği esnada boğazına pirinç tanesi kaçtığını ve nefes alamadığını belirten Ömer Bilen ise "O arada ben kendimi kaybettim. Yardım istedim ama nefessiz kaldığım için isteyemedim. O arada hiç kendimi iyi hissetmiyordum. Allah razı olsun Hüseyin bey nefessiz kaldığımı fark etti ve yanıma geldi. ‘Neyin var’ diye sordu. O arada tam cevap veremedim. Kötü olduğumu kendisi de hissetti. Hemen bana müdahale etti. Allah razı olsun. Şu an nefes alıyorsam önce Allah, sonra Hüseyin beyin sayesinde nefes alıyorum. Bütün insanları böyle duyarlı olmaya davet ediyorum. Olaydan sonra da telefonunu arkadaşlardan aldım. Ulaşmaya çalıştım. Bir iki gün içinde ulaşamadım. Sonradan ulaştım. Kendisine teşekkür ziyarete geldim. Çocuklarımı da kendisiyle tanıştıracağım. Hüseyin beye çok çok teşekkür ediyorum. Her gün ailece kendisine dua ediyoruz" diye konuştu.