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 | Onur Kaya

Bogota Bildirisi'nde imza tartışması! DMM'den iddialara cevap geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Lahey Grubu'nun hazırladığı İsrail'e karşı eylem planı içeren Bogota Bildirisi'ne Türkiye'nin imza atmadığı, gelen tepkilerden sonra tutum değiştirerek bildiriyi imzaladığı yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hiçbir somut temele dayanmadığını bildirdi.

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Bogota Bildirisi'nde imza tartışması! DMM'den iddialara cevap geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 08:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne tepkiler üzerine katıldığı" iddialarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir örneği olduğunu belirtti.

meselesinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en hassas dış politika alanlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, 'in Gazze'de sivil halkı hedef alan soykırımcı savaş politikalarına karşı uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde net bir duruş sergilediğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin, İsrail ile ticari ilişkilerini kestiği, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda en yüksek düzeyde ve kararlılıkla savunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Türkiye'nin Bogota Bildirisi sürecindeki yaklaşımı da Filistin'e yönelik bu temel yaklaşımı doğrultusunda şekillenmiştir. Söz konusu bildiri, Türkiye'nin taraf olmadığı ve bazı maddelerine düzenli olarak itiraz ettiği BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne iki ayrı atıf içermektedir. Bu nedenle toplantı günü imzalanmayan bildirideki iki maddenin söz konusu sözleşmeyle ilgili kısımlarına şerh düşülerek katılım kararı alınmıştır. Bu karar, 25 Temmuz tarihinde Kolombiya Dışişleri Bakanlığına resmi olarak iletilmiştir. (Bkz. https://thehaguegroup.org/meetings-bogota-en/). Türkiye'nin Bogota Bildirisi'ne şerhli katılımı, Kolombiya makamlarının resmi internet sitesinde günler öncesinden yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Dolayısıyla, 'Türkiye tepkiler üzerine bildiriye katıldı' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır ve hiçbir somut temele dayanmamaktadır."

Bu tür paylaşımların, devletin dış politika süreçlerine dair yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin parçası olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların, bilgi edinirken yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bogota Bildirisi'nde imza tartışması! DMM'den iddialara cevap geldi
ETİKETLER
#türkiye
#İsrail
#dezenformasyon
#filistin
#Lahey Grubu
#Bogota Bildirisi
#Lahey Grubu
#Bogota Bildirisi
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#Gündem
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