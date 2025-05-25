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 | Onur Kaya

Bölge halkı tedirgin, AFAD alarmda! Yollar ikiye ayrıldı, evler hasar gördü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası korkutan görüntüler ortaya çıktı. Heyelan nedeniyle yollar ikiye ayrılırken bazı evlerde hasar oluştu. Vatandaşların tedirgin olduğu bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 16:48

Erzurum'un ilçelerinden Uzundere'de meydana gelen toprak kayması, bölgede yaşayan vatandaşlarda büyük paniğe yol açtı.

YOLLAR İKİYE AYRILDI, EVLERDE HASAR VAR

Çağlayan Mahallesi Deydap mevkisinde toprak kayması nedeniyle yollar ikiye ayrıldı, bahçeler, seralar ve evlerde hasar meydana geldi. Bölgede, elektrik, içme suyu ve telefon şebekeleri ile sulama suyu zarar gördü, bazı konutlarda kaymalar oldu.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölge halkı tedirgin, AFAD alarmda! Yollar ikiye ayrıldı, evler hasar gördü

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve Belediye Başkanı Halis Özsoy, olay yerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Özsoy, zemin kaymasının dün akşam saatlerinde başladığını söyledi.

Sabah erken saatlerde bölgeye gittiklerini belirten Özsoy, "Kaymakamımızla birlikte tespitlerimizi yaptık. DSİ, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de durum tespiti yapacak. Onların yapacağı çalışmalar sonucunda ön görülen koruma önlemlerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Zemin kaymasının birtakım hasarlara neden olduğunu belirten Başkan Özsoy şöyle devam etti:

"EVLER YANA EĞİLDİ, CİDDİ TAHRİP VAR"

"Bahçeler, seralar ve bazı konutlarda zararlar var. Tarım arazilerinde ciddi tahrip var. Damlama sulama sistemleri bozuldu, evlerin bazıları yana doğru eğildi. Tarımsal ve içme sularının bazı yerlerinde kırılmalar tespit ettik. Bir kısım elektrik kesintileri de var. Yetkililerle bu arızaları gidermeye çalışıyoruz. AFAD'ın öngörülerine göre durum alacağız ve onların raporları doğrultusunda gerekirse insanların barınmaları için yer temin edeceğiz."

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