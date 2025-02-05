Bolu'daki yangında 8 yakınını kaybeden Mehmet Güner TGRT Haber'de! "Otel sahibinin yakınları çatıdan atlayarak çıktı"

05 Şubat 2025 10:55 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:40

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde 76 canımız hayatını kaybetti. Türkiye'de 1 günlük yas edilirken, ölenler arasında Bolu AK Parti 22. dönem milletvekili Mehmet Güner'in 8 yakınında da olduğu öğrenildi. Bolu AK Parti 22. dönem milletvekili Mehmet Güner TGRT Haber'e katılarak yaşadıklarından bahsetti. Güner, "Kızım annesini aradı yangın var dedi, helallik diledi" dedi. Güner, yangın sırasında otel sahibinin yakınlarının çatıdan atlayarak çıktığını belirtti.

Dün Bolu Kartalkaya'daki otelde saat 03.27'deki yangın ihbarının ardından ekipler olay yerine akın etti. Feci yangında 76 kişi hayatını kaybederken, felakete ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybedenlerin arasında AK Parti Bolu 22. dönem milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucu Üyelerinden Hatice Güner'in kızı, damadı ve torunları da hayatını kaybetti. Mehmet Güner TGRT Haber ekranlarına katılarak yaşadığı büyük acıdan bahsetti.

"EVLATLARIMIN CENAZELERİNİ KENDİ ELİMLE TOPRAĞA VERDİM"

Bolu otel yangınında 8 yakınını kaybeden Bolu AK Parti 22. dönem milletvekili Mehmet Güner TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz programına konuk olarak Yasemin Bozkurt ve Özlem Esra Ada'nın sorularını cevapladı. "Bizi biraz inancımız muhafaza etti. Gördük ihmaller var. Bu konularda suçlu olan insanları dövseniz atsanız benim evlatlarımı geri getirmiyor" diyen Mehmet Güner, Yasemin Bozkurt'un olayı nasıl öğrendiğini sorması üzerine "İstanbul'daydık. Biz damadımla aynı site ayrı dairelerde oturuyorduk. Cuma günü beraberdik. Cumartesi günü onlar Bolu'ya gitti. Damadımız kardeşlerini de alarak tatile gittiler. Yangının ertesi günü ayrılacaklardı. Yangın günü eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kızım telefonda. 'Yangın var ' dedi. Odalar dumanla doldu. Durum kötü. Hakkınızı helal edin' dedi" sözleriyle kızının kendilerinden helallik istediğini belirtti.

https://www.tgrthaber.com/gundem-videolari/boludaki-yanginda-8-yakinini-kaybetti-evlatlarimin-cenazelerini-elimle-topraga-verdim-69530?token=B4347FC0E5

"OTEL SAHİBİNİN YAKINLARI ÇATIDAN ATLAYARAK ÇIKIYOR"

Eğer saat 2.30'da başlayan yangın, saat 03.00'te haber verilse tüm otel boşaltılır." diyen Mehmet Güner, Yasemin Bozkurt'un "Otel sahibinin yakınları da var. Bir duyum var ki. Yangın mutfakta başladığında, daha yangın parlamadan oradaki otel sahibinin yakınları oteli terk etme noktasında uyarılıyor. ve onlar kaza bela almadan tıkır tıkır merdivenlerden inerek çıkıyorlar. " sorusuna da cevap verdi.

"Otel sahibinin yakınları çatıdan atlayarak iniyorlar" diyen Bolu AK Parti 22. dönem milletvekili Mehmet Güner, "O şekilde değil de otel sahibi oldukları için personel sahipleri ne yapar patronlarını arar. Bir sıkıntı var diye. Sanırım o şekilde bir arama olduktan sonra onlar da önce otelin üçgen şeklinde olduğu için yan taraftan bir çatıdan aşağıya doğru atlayarak iniyorlar. Merdivenlerden inme filan söz konusu değil. İnemezler çünkü zemin katın bir altında çıkıyor yangın. Mutfak bölümünde. Bundan dolayı sıkıntılar var.