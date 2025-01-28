Son dakika | Bolu'daki yangın faciası araştırılacak! Meclis'te komisyon kuruldu

28 Ocak 2025 21:20 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:49

Son dakika haberi: Bolu'da yaşanan yangın felaketini araştırmak üzere TBMM'de komisyon kuruldu.

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Son dakika haberine göre, Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan otel yangınına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

MUHALEFET PARTİLERİ KABUL ETTİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulması için sundukları önergenin muhalefet partileri tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Usta, olayın tüm detaylarının titizlikle incelendiğini ve soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Hiçbir ayrıntının gözden kaçırılmayacağını belirten Usta, sorumluların en kısa sürede tespit edilip adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

21 Ocak 2025 tarihinde, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında en az 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Yangın, otelin dördüncü katındaki mutfak/restoran bölümünde başladı ve hızla üst katlara yayıldı.

Görgü tanıkları, yangın alarmının çalmadığını ve misafirlerin yoğun duman nedeniyle karanlık koridorlarda panik içinde kaçmaya çalıştığını belirtti. Bazı misafirler, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı; bazıları üst katlardan atladı.

Yangının çıkış nedeni olarak, mutfaktaki elektrikli ızgaranın alev alması ve personelin yangına yanlış müdahale etmesi üzerinde duruluyor. Ancak, yangının bu denli hızlı yayılmasında otelin ahşap kaplamaları, yangın güvenlik önlemlerinin eksikliği ve yangın merdivenlerinin yetersizliği gibi faktörlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak otel sahibi, otel müdürü, yerel itfaiye şefi ve Bolu belediye başkan yardımcısı dahil olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor ve ihmallerin tespiti halinde sorumlular hakkında yasal işlemler yapılacağı bildirildi.