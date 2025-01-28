Kartalkaya'da acılı ailelerle dalga geçmişlerdi! Grubun yöneticisi tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine hakaret içerikli aramalar yaptığı iddia edilen şüphelilerin görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı. "Kişinin hatırasına hakaret" kapsamında soruşturma başlatılırken grubun yöneticisi olduğu öğrenilen F.A. tutuklandı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler içeren telefon aramaları yapıldığı iddiası üzerine üç gün önce soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin iletişim bilgilerini ele geçirerek onları aradıkları ve alaycı ifadeler kullandıkları öne sürülen şahıslar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
GRUBUN YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI!
Takvim'de yer alan habere göre, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli Filiz A'nın, yangında hayatını kaybeden ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.