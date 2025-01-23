Bolu Belediyesi'nin Kartalkaya'daki yangına ilişkin raporu TGRT Haber'de! Yangının çıkış noktası belli oldu

23 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 23:56

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken yangına ilişkin itfaiye raporu da ortaya çıktı. İlk kez TGRT Haber'de yayınlanan raporlarda yangının çıkış noktası da gözler önüne serildi. Bolu Belediyesi'nin itfaiye raporuna göre yangın otelin 4. katında bulunan mutfak/restaurant bölümünde başladı. İşte merakla beklenen raporun detayları...

Bolu​'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi henüz belli olmasa da yangının çıkış noktası Bolu Belediyesi'nin itfaiye raporlarında ortaya çıktı. Raporda 78 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 51 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

OTELDEKİ YANGIN​ MUTFAKTA BAŞLADI!

İlk kez TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında yayımlanan belgelerde yangının çıkış noktasının 4. katta bulunan mutfak/restaurant bölümünde başladığı ve binaya yayıldığı ortaya çıktı.

Dördüncü katta başlayan yangının yukarıya doğru etkisini gösterdiği belirtilen rapor şu şekilde:

"Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının 4. katta yer alan mutfak/restaurant bölümünden başladığı belirlenmiştir. Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması vb. gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır.

'YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKACAK'

Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı yönlü hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda 3. katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yanlızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle, daha az tahribata uğradığından anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir."

OLAYA MÜDAHALE SONUNDAKİ HASAR DURUMU...

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otelin alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50 den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir.

'OTELİN LOBİ KISMINDAN İTİBAREN TAHLİYELER BAŞLADI'

Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir. Bina lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışmasına başlanmış olup, her katta bulunan odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde ex vatandaşlar tespit edilip tahliyesi tarafımızca yapılmıştır.

'OTEL BİNASI KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR'

Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu​ İl Sağlık Müdürlüğü'ne resmi yazı ile başvurulmuş fakat herhangi bir cevap alınamamıştır. Ulusal ve yerel medyada yer alan bilgiler baz alınarak formun ilgili bölümüne işlenmiştir. Yangına desteğe gelen İtfaiye ekipleri, AFAD personelleri, JAK ekipleri, UMKE ekipleri ve STK'lar ile birlikte ex ve yaralı vatandaşların tahliyesi yapılmıştır.

Yangın tarafımızca soğutulmuş olup, gerekli kontroller yapılarak olay yeri 112 Jandarma ekipleri ve 112 Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerine bırakılarak merkeze dönüş yapılmıştır. Olay yerinde güvenlik amaçlı 2 araç 4 personel bırakılmıştır. Raporun devamı olarak 64/1 sayılı rapor düzenlenmiştir."