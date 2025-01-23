Bolu'daki otel faciasında en büyük hata neydi? Uzman isim açıkladı!

23 Ocak 2025 17:50 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:05

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını felaketinde, yalnızca Grand Kartal Otel’in yangın merdivenlerinin binanın içinde yer aldığı, çevredeki diğer dört otelin yangın merdivenlerinin ise dışarıda bulunduğu tespit edildi. Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, yangın sırasında yapılan hatalara dikkat çekerek, "En büyük hata, yangın merdivenlerinin halılarla kaplanmış olması. Tahliye edilmesi gereken alanlarda alevler mevcuttu. Bu nedenle insanlar yangından kaçmayı başaramadı" ifadelerini kullandı.

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Bolu'da 2 bin 200 metre rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın​, 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kayak merkezinde bulunan 5 otelden 4’ünün dış cephelerinde metal yangın merdivenleri bulunduğu görülürken, facianın yaşandığı otelde yangın merdivenlerinin bina içinde olduğu tespit edildi.

'OTELDE YANGN SÖNDÜRME SİSTEMİ YOKTU'

Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, otelin yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler içerdiğini vurguladı. İşcen, "2 bin metrekareden büyük binalarda yangın söndürme sistemlerinin zorunlu olması gerekiyor. Bu otelde böyle bir sistem ne yazık ki yoktu. Yangının hızla büyümesi ve can kaybının yüksek olmasının başlıca sebebi bu." dedi.

'YANGIN MERDİVENLERİ HALIYLA KAPLIYDI'

Yangın esnasında koridorlarda duman geçişini önleyecek yalıtım sistemlerinin de bulunmadığını belirten İşcen, şunları söyle:

"Koridorlarda mevcutta kapılar arasında dumanın geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Eğer yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartmanı olan ve mevcutta bizim kaçış tünelleri dediğimiz kapılar olsaydı insanlar dumana maruz kalmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağıya inecekti. Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı hiç can kaybı olmayacaktı. En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar yangından çıkamadı. Camlara yönelmek zorunda kaldılar. Kapıların 60 derece yangına dayanıklı olması gerekiyor. Feryat figan bu durumu izledik."

GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI!

Grand Kartal Otel'in içerisinde bulunan 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı vatandaş kamerasına anbean yansıdı. Otelin yangın merdivenlerindeki halılar da yangın esnasında kaydedilen görüntülerde yer aldı.