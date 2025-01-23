Özgür Özel'den Kartalkaya çağrısı! Yangın faciası için 5 kritik soru sordu

23 Ocak 2025 17:21 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:21

CHP lideri Özgür Özel, Bolu'da meydana gelen otel yangını faciasına ilişkinin şeffaf biçimde yürütülmesi çağrısını yaptı. Sorumluların en ağır biçimde cezalandırılmasını isteyen Özgür Özel, faciayı aydınlatması için 5 kritik soruyu gündeme getirdi.

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın​ faciası siyasetin de bir numaralı gündem maddesi oldu. CHP​ yönetimindeki Bolu​ Belediyesi ile Turizm ve Otelcilik Bakanlığı arasındaki 'sorumluluk' tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SORUMLULAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI"

Özgür Özel, yangın felaketine ilişkin soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesini istediklerini belirtti. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan CHP lideri, sorumluların en ağır cezayı almasından yana olduklarını dile getirdi.

"CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR"

Sorumluların gizlenmeye çalışıldığını savunan Özel, “Şimdi, gerçek sorumluların ortaya çıkması ve benzer bir acının tekrar yaşanmaması için cevaplanması gereken sorular var” diyerek felakete ilişkin 5 soruyu gündeme getirdi.

Özel’in yanıtlanmasını istediği 5 soru şöyle:

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FACİAYA DAİR 5 SORU

“1.⁠ ⁠Sömestr tatilinde tam kapasite çalışan kış turizmi bölgesinde neden yangına müdahale edecek bir itfaiye teşkilatı kurulmamıştır? 2.⁠ ⁠Söz konusu otel, 2007 yılında, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden aldığı yangın yeterlilik belgesi ile bugüne kadar nasıl faaliyetini sürdürmüştür? Bakanlığın denetimleri sırasında neden yeni bir belge istenmemiştir? 18 yıl yeni bir yeterlilik belgesi almayan otelin ruhsatı, tek yetkili olan Bakanlık tarafından neden iptal edilmemiştir? 3.⁠ Mevzuata göre otellerin, 30 Nisan 2024 tarihine kadar Bakanlığa teslim etmesi gereken yangın yeterlilik belgelerinin süresine neden istisna getirilerek süre uzatımı yapılmıştır? 4. 2007 yılından sonra ilk kez Aralık 2024’te Bolu Belediyemizden denetim talep edilmiş, Belediyemiz otele uygunluk belgesi vermemiştir. Belediyemizin vermediği uygunluk belgesi hangi kurumdan alınmıştır? Alınmamışsa Bakanlık bu otelin ruhsatını neden iptal etmemiştir? 5. Kültür ve Turizm Bakanı, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimden geçtiğini, yangın yeterlilik belgesinin mevcut olduğunu söylemiştir. Bu belgeleri Belediye vermediğine göre hangi kurum vermiştir? Hiçbir kurum vermediyse 2007 tarihli belgenin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlık 18 yıl önceki belgeyi nasıl yeterli görmüş, bu otele nasıl denetim onayı vermiştir?"

YETKİ KARMAŞASI VE DENETİMSİZLİK VURGUSU

CHP lideri, “Bu sorulara verilecek yanıtlar; sistemsizliğin, yetki karmaşasının ve denetimsizliğin bizi nasıl bir faciaya götürdüğünü ortaya çıkaracaktır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyor, yaşanan faciadan siyasi rant devşirmeye çalışanları milletin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.