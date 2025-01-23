Bolu'daki otel yangınında sigorta detayı! Milyonlarca dolarlık maliyet çıkacak

23 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:10

Bolu'da onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'le ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Maddi kayıp ve yaşamını yitirenler için sigorta olup olmadığı merak edilirken 3 firmanın oteli sigortalamadığı öğrenildi. Mevcut sigorta şirketi ise faturanın milyarlarca doları bulabileceğini belirtti.

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili çok çarpıcı tespitler! Uzman isim yangının çıkış sebebini TGRT Haber'de açıkladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de önceki gün çıkan yangın felakete yol açtı. Türkiye'yi yasa boğan faciada ölü sayısı 79'a yükseldi. Yangında sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturmalar sürerken, merak edilen konulardan biri de hayatını kaybedenler ve yangın sonrası oluşan maddi kayıp için otelin sigortasının olup olmadığıydı.

'RİSKLİ YAPI' NEDENİYLE 3 ŞİRKET SİGORTA YAPMAMIŞ

Sabah gazetesinin haberine göre üç sigorta şirketi oteli sigortalamadı. Ancak otelin sigorta şirketi var. 3 şirketin sigortalamamasının ardında dış cephesinin ahşap olması, riskli ve eski bir yapı olması var. Ayrıca 2015'teki düzenlemelerden önce yapılmış bir bina olmasının da etkili olduğu söyleniyor.

MALİYETİ MİLYONLARCA DOLARI BULABİLİR

Poliçenin kapsamı hakkında sigorta firmasına yakın kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kapsamlı bir sigorta var otel için. Sadece bina sigortası değil. Küçük bir maliyeti olmayacak. 50-100 bin dolar gibi değil. Milyonlarca dolarları bulan bir maliyet söz konusu olabilir.

Firmamız 25 yıldır bu oteli sigortalayan bir firma. Şirketin uzmanları her yenileme döneminde yangın ve diğer riskleri denetledi. Denetlemede çıkan raporlarda yangın konusunda gerekli ekipman ve sistemlerin olduğu da tespit edildi. Ancak anlaşılan bu sistemler var olmasına rağmen olay anında çalışmamış."

MEVCUT POLİÇE MÜŞTERİLERİN ZARARINI KAPSIYOR

Bina ve içindeki eşyalar ile birlikte misafirler de kapsam içinde. Otel Sorumluluk Sigortası, otel misafirlerinin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları da kapsıyor. Otel müşterilerinin profilinin yüksek gelirli olması da maliyetlerin yüksek olmasını beraberinde getirecek.

Bu anlamda açılacak davaların da yine uzun süreceği yönünde beklentiler var. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet genel şartlarında sigortanın amacı şöyle geçiyor:

"Otellerin yaptığı sigortalar arasında yer alan Otel Sorumluluk Sigortası, otel misafirlerinin uğrayabileceği maddi ve bedeni zararları kapsıyor."

SİGORTA OTO KONTROL SAĞLAR

Sigorta sektörü temsilcileri de "Risk faktörlerini biz ölçebiliyoruz. Turizm veya sağlık bakanlığının denetimleri dışında sigorta sektörünün bir oto kontrol mekanizması olarak bu tür olaylarda etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Bir yerin deprem ve buna benzer olaylarda ekspertiz raporlarının bir şekilde denetime fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"YASAL DÜZENLEME ŞART"

Sektör temsilcileri bundan sonra otellerde bu tür kazaların yaşanmaması için aslında yasal düzenleme olmasının önemli olduğu kanaatinde. Yangınların önüne geçilmesinde 'sigortalı olma' aslında bir oto kontrol mekanizması sunuyor. Çünkü sigortalı olabilme aslında risklerin minimize edildiği anlamına geliyor.

OTELLER RİSKLİ İŞLETMELER

Otellerin aslında görülen yüzü lobi, koltuklar, restoran veya otel odasından ibaret. Ancak aslında otellerde risk barındıran birçok ekipman ve bölüm var. Depo, yakıt, jeneratör, yanıcı parlayıcı pek çok temizlik malzemesi, oda parfümü ve şampuan gibi kimyasallar. Mutfak, doğal gaz veya mutfak tüpleri gibi malzemeler de birer risk unsuru.

TEMEL RİSKLER