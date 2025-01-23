Bolu'daki otel faciasından sonra tepki çekmişti! Tatilciler kayak keyfi devam ediyor

23 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:00

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından bölgedeki tatilcilerin pistlerde kayak yapmaya devam etmesi tepkilere neden olmuştu. Facianın dördüncü gününde tatilcilerin halen kayak yapmaya devam ettiği görüldü.