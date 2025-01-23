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Bolu'daki otel faciasından sonra tepki çekmişti! Tatilciler kayak keyfi devam ediyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:00

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından bölgedeki tatilcilerin pistlerde kayak yapmaya devam etmesi tepkilere neden olmuştu. Facianın dördüncü gününde tatilcilerin halen kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

Bolu’nun önde gelen turizm merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30’da çıkan yangın, 11 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştı.

Bolu'daki otel faciasından sonra tepki çekmişti! Tatilciler kayak keyfi devam ediyor - 1. Resim

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 78'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Yaşanan otel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükseldi.

Bolu'daki otel faciasından sonra tepki çekmişti! Tatilciler kayak keyfi devam ediyor - 2. Resim

KAYAK KEYİFLERİNDEN ÖDÜN VERMEDİLER

Facianın üzerinden üç gün geçmesine rağmen bazı tatilcilerin kayak merkezinde kayak yapmaya devam ettiği gözlendi. Grand Kartal Otel’e ait pistlerde sessizlik hakimken, diğer pistlerde tatilcilerin kayak keyfini sürdürdüğü dikkat çekti.

Bolu'daki otel faciasından sonra tepki çekmişti! Tatilciler kayak keyfi devam ediyor - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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