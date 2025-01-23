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Bolu'daki 'ölüm' otelinin 12. katından atlayarak hayatını kaybetmişti! Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:43

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Alevler, kimi aileyi ayırdı, kimi aileyi ise yok etti. İçimizi acıtan o yangından geriye sadece hikayeler kaldı.

Otel faciasında yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN CENAZESİ BARTIN'A GETİRİLDİ

Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi.

Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için, burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Bolu'daki 'ölüm' otelinin 12. katından atlayarak hayatını kaybetmişti! Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor - 1. Resim

BUGÜN AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Programa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Bolu'daki 'ölüm' otelinin 12. katından atlayarak hayatını kaybetmişti! Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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