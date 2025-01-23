Grand Kartal Otel ortağından tepki çeken 'hassasiyet' paylaşımı!

23 Ocak 2025 10:35 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:37

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından Grand Kartal Otel ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangında geriye yürek dağlayan hikayeler kalırken otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çekti. Herkesten 'hassasiyet' beklediğini söyleyen Hacıbekiroğlu, tepkilerin ardından hesabını kapattı.

"HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Otel hissedarlarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu da sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı. İlk paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

HESABINI KAPATTI

Ardından ise "Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabi ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.” dedi. Hacıbekiroğlu'nun bu paylaşımı ise tepkiyle karşılandı. Daha sonra ise hesabını kapattı.