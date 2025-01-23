Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı sayısı güncellendi: Tüm kimlikler tespit edildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 10:20 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:00
Adalet Bakanlığı Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin can kaybı sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir." ifadeleri kullanıldı.
Bolu Kartalkaya'da 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.
78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı