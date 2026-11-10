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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:29

Bolu Dağı mevkiinde dehşet: 4 tır birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 4 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçta sıkışan 1 kişi yaralanırken, otoyolun İstanbul istikameti Abant gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:29

mevkiinde 4 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Bolu Dağı mevkiinde dehşet: 4 tır birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kaza, Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslayan tır bariyerlere çarptı. Ardından 3 tır da makaslayan tıra çarparak durabildi. Kazada 1 kişi araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı mevkiinde dehşet: 4 tır birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bolu Dağı mevkiinde dehşet: 4 tır birbirine girdi, İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
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