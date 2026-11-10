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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 02:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 02:46

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralı

Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay sonrasında araziye kaçarak saklanan kamyon sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 02:39
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 02:46

'da akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Çorum-Merzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde M.G.Ç. idaresindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, Y.A. yönetimindeki 06 UMP 16 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki CJU 233 plakalı minibüs ile M.Ç. idaresindeki 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Çorum-Merzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kazaya 05 NB 260 plakalı kamyon, 06 UMP 16 plakalı otomobil, CJU 233 plakalı minibüs ve 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü karıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı ve hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından araziye kaçıp saklanan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada Y.A, H.G. ve M.Ç. isimli sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralı

ARAZİDE SAKLANAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından korkarak kaçıp yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü M.G.Ç., jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#çorum
#Trafik Kazası
#Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Çorum Merzifon Kara Yolu
#M.g.ç.
#3. Sayfa
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