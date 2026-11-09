İstanbul Pendik’te meydana gelen trafik kazasında, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.

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HABERİN ÖZETİ CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren feci kazada ağır yaralandı İstanbul Pendik'te meydana gelen trafik kazasında CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren entübe edildi ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YOL BAKIM TABELASINA ÇARPIP YAN DEVRİLDİ

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi.

İTFAİYE ÇIKARDI, HASTANEDE ENTÜBE EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.