TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 00:14

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren feci kazada ağır yaralandı

İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan otomobilin yol bakım tabelasına ve 2 araca çarparak devrildiği kazada CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Ekren'in hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 00:14

’te meydana gelen trafik kazasında, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren feci kazada ağır yaralandı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Pendik'te meydana gelen trafik kazasında CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.
Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi.
Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren entübe edildi ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

YOL BAKIM TABELASINA ÇARPIP YAN DEVRİLDİ

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. 

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren feci kazada ağır yaralandı

İTFAİYE ÇIKARDI, HASTANEDE ENTÜBE EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren feci kazada ağır yaralandı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rize'de dehşet saçan kaza kamerada: Metrelerce savrulup takla atan kamyonet üniversiteli genci hayattan kopardı
İlkokul öğrencisi aniden yola fırladı: Yürekleri ağızlara getiren kaza kamerada
ETİKETLER
#İstanbul
#Trafik Kazası
#pendik
#Abidin Ekren
#Chp Pendik İlçe Başkanı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.