Bolu Dağı Tüneli için yeni karar: Uzatılıyor... Bakan Uraloğlu tarih verdi

01 May 2024 11:30 - Güncelleme : 01 May 2024 11:36

Şehirlerarası ulaşımın en önemli noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler verdi.

HER İKİ YÖNDE DE UZATMA İŞLEMİ YAPILACAK

Tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatı ile uzatılmasının projelendirildiğini belirten Uraloğlu, “Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında tünelin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandı. Projede bir tüpün 90 metre diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır” diye konuştu.

Böylelikle tünelin toplam uzunluğunun 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, bu çalışmayla meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedeflediklerini ifade etti.

TEMMUZDA TRAFİĞE KAPATILACAK

Bakan Uraloğlu, çalışmaların 2. etabı kapsamında, Bolu Dağı Geçişi’nin 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametini temmuzda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını söyledi. D-100 üzerindeki heyelan çalışmalarına bağlı olarak tarihin değişkenlik gösterebileceğini belirten Uraloğlu, söz konusu istikamette trafiğin Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na aktarılacağını belirten Uraloğlu, Sürücülerin otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar katılabileceklerini bildirdi.