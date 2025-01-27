Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nden yangına ilişkin yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı

27 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:45

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından başlayan yetki tartışması sürerken, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, konuya ilişkin yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını söyledi. Amirlerinden izin almadan verdiği röportajdaki sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten Köstereli, yaptığı açıklamayı bakanlığı hedef almış gibi gösterenlere karşı adli mercilere başvuracağını duyurdu.

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Bolu'da 78 kişinin feci şekilde can verdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli tutuklanırken, otelin denetlenmesiyle ilgili yetkinin hangi kurumda olduğu tartışmalara neden oldu.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, "İl özel idaresinin denetim gibi bir görevi de yok teşkilatı da yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var" ifadelerini kullanmıştı. Köstereli'nin bu açıklamayla, denetim yetkilisi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u işaret ettiği iddia edilmişti.

Sırrı Köstereli, söz konusu ifadelerinin çarpıtıldığını söyleyerek yeni bir açıklama yaptı. Telefonda sorulan soruya verdiği cevabın çarpıtıldığını belirten Köstereli, adli mercilere başvuru hakkını kullanacağını ifade etti.

"MEDYA SÖZLERİMİ ÇARPITTI"

Köstereli, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan elim yangın olayı sonrası telefonla aranmak suretiyle sorulan soruya verdiği cevabın, bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya ortamında maksadını aşacak şekilde çarpıtılarak ve bağlamından koparılarak yer alması üzerine açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.

Kartalkaya'daki yanan otelle ilgili olarak idarecisi olduğu İl Özel İdaresince 2015 yılında güncellenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için o tarihte yangın raporunun alınıp alınmadığının kendisine sorulduğunu aktaran Köstereli, şöyle devam etti:

"İL ÖZEL İDARESİNİN DENETLEME YETKİSİ YOK"

"Hassas olan bu konunun doğru anlaşılması adına şirket vasfının limited şirketten anonim şirket şekline dönüşmesi durumunda iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinin amir hükümleri çerçevesinde sadece ruhsat bilgilerinin güncellenmesi gerektiğini, bu gibi durumlarda yangın raporu ve diğer belgelerin tekrar istenmediğini belirttim. Akabinde denetleme yetkisiyle alakalı olarak sorulan sorular üzerine de İl Özel İdaresinin yangın yönetmeliği gereklilikleri konusunda denetleme yetkisinin ve buna ait teşkilatının olmadığını, bu konuyla alakalı yanıtların ilgili mevzuatta aranması gerektiğini dile getirdim."

"ADLİ MERCİLERE BAŞVURACAĞIM"

Adli ve idari makamlar tarafından yangın faciasına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü anımsatan Köstereli, "Böylesine üzüntülü bir zamanda, herhangi bir amirimin bilgisi ve izni olmadan telefonda sorulan bir soruya verdiğim cevabımın bağlamından koparılarak, herhangi bir kurum ve kuruluşu hedef göstermek şeklinde yansıtılması karşısında adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.