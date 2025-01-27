Otel yangınında ilk itiraf! Facia göz göre göre gelmiş: "Masraflı diye yapmadık"

27 Ocak 2025 15:25 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:55

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında devam eden yargılama sürecinde ilk itiraf geldi. Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir, yaygın sistemlerinin masraflı olduğu için yapılmadığı itiraf etti. Otelin Genel Müdürü Emir Aras'a eksiklik raporunu bildirdiğini belirten Özdemir, Aras'ın da, "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" talimatını verdiği aktardı.

Eşini ve kızını otel faciasında kaybetmişti... O anları anlattı, her detayı kahretti

Eşini ve kızını otel faciasında kaybetmişti... O anları anlattı, her detayı kahretti

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını kapsamında devam eden yargılama sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Otelde yangın sistemlerinin eksikliği belgelerle ispatlanırken otelin muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir'den itiraf geldi. Yangın sistemlerinin pahalı olduğu için yapılmadığını itiraf eden Özdemir, sistemlerin eksikliğinin tespit edilmesinin ardından otel yönetimine durumu bildirdiğini ve "masraflı olur" cevabı aldığını söyledi.

NTV'de yer alan haberde; Özdemir’in belirttiğine göre; 12 Aralık'ta Bolu​ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan denetimde otelde 8 ana başlıkta ciddi eksiklik tespit edildi ve bu eksikliklerin giderilmesi talep edildi. Otel yönetimi ise bu raporun ardından durumu kendi arasında değerlendirdi. Tutuklu sanık Kadir Özdemir ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu, bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine yöneticim Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz bir rapor aldığını ilettim" ifadelerinde kullandı.

"ÇOK MASRAFLI DENETİMİ İPTAL EDEBİLİYORSAK İPTAL ETTİRELİM"

Rapordaki olumsuzluğun bildirmesinin ardından yaşanan gelişmeleri ise Özdemir, şu ifadelerle aktardı:

"Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'İptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye başkanlığına giderek başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim"

DİLEKÇE 24'ÜNDE VERİLDİ 25'İNDE DENETİM İPTAL EDİLDİ

Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024 tarihinde, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesini rağmen, otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bu durumu iletmediği soruşturma konusu.