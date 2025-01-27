Otel faciasında ölenlerle ve aileleriyle dalga geçmişlerdi! Soruşturmada yeni gelişme

27 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’daki faciada vefat edenlere ve ailelerine saygısızlık yapan yaşları 18’den küçük 3 çocuğun yaşadıkları bölgelerdeki Çocuk Şube Müdürlüklerine getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya​ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi."

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Bakan Yerlikaya dün ise Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar eden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.