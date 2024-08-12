Bolu, Yozgat ve Antalya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

12 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 18:21

Yurt genelinde çeşitli kazalar meydana gelmeye devam ediyor. Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda seyreden hafif ticari araç, yaklaşık 8 buçuk metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

8 METREDEN KANALA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda seyreden Sami Uçar idaresindeki 14 BU 453 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 8 buçuk metreden kanala düşen araç hurdaya döndü. Kazada sürücü Sami Uçar ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan babası Ali Rıza Uçar hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sami Uçar'ın Bartın'da görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ali Rıza Uçar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT’TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 2 YARALI

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 19 TL 037 plakalı otomobil, Alaca-Aydıncık yolu Baydiğin beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu sürücü ile araç içindeki F.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı motosiklet sürücüsüne 13 bin TL ceza yazıldı. Kaza saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden Selinus Sahili yönüne seyir halinde olan Tunçay A. idaresindeki 14 AS 058 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyir halinde olan Hülya Ö. idaresindeki 07 UT 347 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosikletten asfalt zemine savrulan sürücü Hülya Ö. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan; polislerin yaptığı sorgulamada ehliyetsiz olduğu tespit edilen yaralı motosiklet sürücüsü Hülya Ö.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin TL ceza yazıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURNU BİLE KANAMADI

Malatya'da, ise kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş caddesi üzerinde seyreden A.T.T. idaresindeki 44 BP 790 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.

Çevredekilerin yardımı ile sürücü araçtan çıkarılırken, tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansta kontrolden geçirilen sürücü, biranda gözlerinin karardığını belirterek nasıl olduğunu anlamadan aracın kanala uçtuğunu belirtip çevredekilerin yardımı ile kurtarıldığını söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.