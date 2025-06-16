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 | Banu İriç

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer'i yumruklayarak öldüren kişi 1 yıl ceza aldı iddiası!

Bolu’da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak isimli çocuğun hayatını kaybettiği trajik olayla ilgili sosyal medyada yayılan “sorumlu çocuk sadece 1 yıl ceza aldı” iddiası büyük tepki çekti. Ancak resmi kaynaklar, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını ve yargı sürecinin halen sürdüğünü açıkladı.

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Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer'i yumruklayarak öldüren kişi 1 yıl ceza aldı iddiası!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 01:19
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 01:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bolu’da 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili “sorumlu kişi sadece 1 yıl hapis ve para cezası aldı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer'i yumruklayarak öldüren kişi 1 yıl ceza aldı iddiası!

1 YIL CEZA ALDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

DMM'nin açıklamasına göre, 12 Haziran’da Bolu’da bir parkta çocuklar arasında yaşanan kavga sonucu, 13 yaşındaki S.Ş.’nin attığı yumrukla 15 yaşındaki A.Ö.T. yere yığıldı. Baygın halde hastaneye kaldırılan A.Ö.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan geniş kapsamlı tahkikat sonucu, S.Ş. tutuklanırken, 14 yaşındaki E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DMM, şu anda “nitelikli kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu bulunan S.Ş. hakkında soruşturmanın sürdüğünü, iddianamenin ise henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Kamuoyunda dolaşan “1 yıl ceza aldı” iddiasının tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, bu tür paylaşımların yargı sürecini itibarsızlaştırmaya ve adil yargılamayı etkilemeye yönelik olduğu ifade edildi. Gerçeğe aykırı bilgilerin kamu barışını bozma amacıyla yayılmasının, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1934358677688885255

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