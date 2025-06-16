Türkiye sınırından MOSSAD ajanları sızıyor iddiası! Dikkat çeken görüntülere açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, Türkiye-İran sınırında MOSSAD ajanlarının sızdığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. “Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı yoğunluk” başlığıyla yayılan bu içerik, kısa sürede yankı uyandırdı. DMM'den görüntülerin aslını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan “İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER 3 HAZİRAN'DA VAN KAPIKÖY SINIR KAPISI GÖRÜNTÜLERİNE AİT

DMM'nin açıklamasına göre, paylaşılan görüntülerin Bazargan veya Gürbulak Sınır Kapısı’na değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’na ait olduğu ve 3 Haziran tarihinde, İran-İsrail arasındaki gerilimden önce çekildiği belirlendi.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimleri, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarında olağandışı herhangi bir yoğunluk ya da düzensiz geçiş bulunmadığını teyit etti. Ayrıca İranlı yetkililerle yapılan temaslarda, sınırın karşı tarafında yalnızca 25–30 kişinin bulunduğu bilgisinin alındığı aktarıldı.

Hudut güvenliğinin, 7/24 esasına dayalı olarak en ileri teknolojilerle sağlandığına dikkat çeken DMM, söz konusu görüntü ve iddiaların “kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı oluşturmak amacı taşıdığını” vurguladı.

Açıklamada, halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1934349537016995885