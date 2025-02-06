Bolu'da gençlerin kavgasında kan aktı! Bıçaklanarak hayatını kaybetti

06 Şubat 2025 00:24 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 00:28

Bolu'da iki genç arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da saat 22.15 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln ile 20 yaşındaki H.S., sokakta karşı karşıya geldi.

KAVGADA BIÇAK ÇEKİLDİ!

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.S., yanında taşıdığı bıçakla Enes Mohammed'i yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, soruşturmayı derinlemesine sürdürüyor.