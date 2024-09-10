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Bolu'da orman yangını! Kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:22

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekip sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bolu'da Himmetoğlu köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine; Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Bolu'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1. Resim

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipler alevlerle mücadeleye başladı. Yangının rüzgarın etkisiyle giderek büyüdüğü bildirilirken ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürüyor.

Bolu'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2. Resim

YANGIN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinden kısa sürede yangının etrafı çevrildi. Bazı noktalarda yangın kısmen kontrol altına alınırken alevlerin etki ettiği alan ise havadan görüntülendi. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da orman yangını! Kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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