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 | Murat Makas

Bolu'daki otel yangını faciasında sıcak gelişme: Özel İdare Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki otel yangını davasında sıcak gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 18:26

Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının faciasında yeni gelişme yaşandı. Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alındı.

RAPOR SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Yangın faciasında bilirkişi heyeti raporu tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1. derece etkili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz E. gözaltına alındı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ocak ayında çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Raporda yangının 03.16 sıralarında otelin 4’üncü katında bulunan restoran kısmındaki grill plate cihazının açık olması ve termostatının çalışmaması nedeniyle aşırı ısınmadan kaynaklı toplama kabında bulunan yağda aşırı ısınma ve buharlaşmayla meydana geldiği, ardından da çöp bidonuna sıçrayarak büyüdüğü ve LPG fleksi hortumunu eritmesinin ardından çıkan gazın alev almasıyla yangının büyüdüğü belirtildi.

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