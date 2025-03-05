Minik Alya’nın son sevinci! Kartalkaya yangını öncesi çekilen video yürek yaktı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, aralarında Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ve 11 yaşındaki kızı Alya Altın da bulunuyordu. Baba Hilmi Altın ise alevlerden yaralı olarak kurtulmuştu.

TATİLE GİTTİĞİ İÇİN SEVİNMİŞTİ

Yaşanan büyük trajedinin ardından Hilmi Altın, kızı Alya’nın tatil öncesi çektiği son videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Alya’nın tatil planlarından heyecanla bahsettiği, yolculuk öncesinde kendilerini çok şanslı hissettiğini söylediği görülüyor. Küçük kızın, tur şirketinde çalışan bir kişinin, tatili birlikte geçirecekleri arkadaşları için yan yana oda ayarlamaya çalıştığını anlattığı bu görüntüler, izleyenleri derinden sarstı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoya Hilmi Altın, "Çok şanslıyız…" notunu düştü. Tatil öncesi mutlulukla kaydedilen bu anlar, yaşanan büyük kaybın ardından hüzünlü bir vedaya dönüştü.