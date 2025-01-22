Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı!

22 Ocak 2025 18:42 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:49

Bolu'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden eski Orduspor Başkanı, gazeteci yazar Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora ve oğlu Yüce Ata için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkmen ailesinin cenazesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Bolu’da meydana gelen otel yangınında yaşamını yitiren 76 kişi arasında, bir dönem Orduspor Kulübü Başkanlığı yapan gazeteci-yazar Nedim Türkmen de bulunuyordu. Yangında, Türkmen’in eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetti.

Türkmen ailesi için bugün Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul​ Valisi Davut Gül, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Volkan Demir, Üsküdar​ Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Aile üyeleri, törende taziyeleri kabul etti.

ACILI ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Nedim Türkmen'in ablaları Fatma Korkmaz ve Hanife Arslan'ın törende güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, eşi Ayşe Neva Türkmen’in annesi Meral Yılmazer sinir krizi geçirdi. Cami çevresinde bulunan sağlık ekipleri duruma müdahale etti.

Türkmen ailesinin hayatta kalan bir diğer kızı Pelin Türkmen’in (28) yangının olduğu gece Kartalkaya’da bulunmadığı öğrenildi. Cenaze namazının ardından Türkmen ailesinin cenazeleri Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

ABLA KORKMAZ: BEN TESADÜFEN ÖĞRENDİM!

Cenazeye katılanlar arasında bulunan ve güçlükle ayakta duran Nedim Türkmen'in ablası Fatma Korkmaz, "Kaç tane can gitti, tek bizimkiler değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor sonuçta. Çok üzgünüz. Sözün bittiği yer gerçekten. Ben Ordu'da yaşıyordum bilmiyordum. Tesadüfen öğrendim. Ben en son ne zaman konuştuğumu bilmiyorum. Kardeşlerim konuşmuş Nedimle" dedi.

Nedim Türkmen'in diğer ablası Hanife Arslan ise, "Hiçbir şey demiyorum. Bu olayın sorumlularını Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kendisiyle en son cuma Kartalkaya'ya gittiklerinde konuştum" dedi.

"TOPLUMDA KENDİSİNE YER EDİNMİŞ BİR İNSANDI"

Nedim Türkmen'in köylüsü Bahtiyar Pala ise, "Kendisi hem hemşehrim hem de meslektaşımdı. Türkiye için çok üretkendi, meslektaşım olarak mali ve hukuki açıdan çok bilgiliydi. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Yazdığı yazılar ve kitaplarla toplumda kendisine yer edinmiş bir insandı. Bildiğim kadarıyla büyük kızı onlarla beraber tatile gitmedi. Biz bu olayı duyduktan sonra da buraya geldik. Herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Türkmen'in yakın akrabası Muzaffer Türkmen, şokta olduklarını ifade ederek, "Şu kadarını söyleyeyim ‘ateş düştüğü yeri yakar' derler ama biz tamamen yandık. Ülke için çok büyük bir kayıp. Yani anlatılabilecek hiçbir şey yok sözün bittiği yerdeyiz. Şu kalabalıktan da anlayacağınız üzere onun ne kadar naif ve topluma ne kadar faydalı bir insan olduğunu görebilirsiniz. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Kendisi benim hem akrabam hem de meslektaşımdı. Toplumda çok sevilen bir insandı hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.