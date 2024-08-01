Bomboş yolda zoru başarıp kavgaya tutuştular! Bursa'da ilginç anlar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:36
Bursa'da gece saatlerinde iki sürücü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kavgaya tutuşan sürücülerin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; Ankara Yolu Caddesi üzerinde iki sürücü, bomboş yolda 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
KAVGAYI VATANDAŞLAR AYIRDI
Bir süre seyir halindeki araçlarının içinden birbirlerine laf atan sürücüler daha sonra durarak kavgaya tutuştu. Birbirlerine saldıran sürücüleri vatandaşlar ayırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı