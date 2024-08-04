Borçlular dikkat, Erciyes'in karı eridi! O söz tarihe karıştı

04 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:09

Türkiye'de etkili olan kavurucu sıcaklar nefes aldırmazken, hissedilen sıcaklık 58 derecelere kadar ulaştı. Bu durum zirvesinde kar eksik olmayan 3 bin 917 rakımlı Erciyes'te kar bırakmadı.

'ERCİYES'TE KARLAR ERİYİNCE BORCUMU ÖDERİM' TARİH OLDU

Dağda karların erimesiyle beraber Kayseri'nin yöresel tabirlerinden olan 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' tabiri bu yıl gerçekleşti. Adem isimli bir vatandaş; "Eskiden 'Erciyes'in karı kalkınca borcumu veririm' derlerdi. Erciyes'in karı eridiğine göre borçlarını ödüyorlar. Erciyes'te kar kalkmazdı ama bu sene bayağı bir sıcak oldu. Onun etkisinden dolayı karlar eridi" dedi.

Borçlunun borcunu ödemesi için zaman istemesi anlamına gelen bu sözü hatırlatan başka bir vatandaş ise "Yani 'Borcumu öderim ama geç öderim. Müsaade et' diyor. Bu da peygamber ahlakı. Borçluyu sıkboğaz etmeyin, kendi haline bırakıp bekleyin. Karlar eridiğine göre durumu müsait olan borcunu desin" ifadelerini kullandı.