Müge Anlı’nın mutlu günü! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na çiçek aldı: Emniyet önünde bu pozu veriler

04 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:14

Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu kahkahaya boğdu! Eşi telefonunu almak isteyince bakın ne yaptı

Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu kahkahaya boğdu! Eşi telefonunu almak isteyince bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe-Lugano maçında görüntülenen Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu mutlu günlerini kutladı.

EGM tarafından açıklanan rütbe terfilerle birlikte İstanbul Emniyeti kadrosunda bulunan Şinasi Yüzbaşıoğlu terfi aldı. Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu Asayiş Şube Müdürü oldu. Rütbesi takılan Yüzbaşıoğlu'na eşi Müge Anlı da elindeki çiçeklerle eşlik etti.

MÜGE ANLI VE EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN HATIRA FOTOĞRAFI

Gayrettepe binasında gerçekleştirilen terfi törenine Yüzbaşıoğlu'nun eşi Müge Anlı Yüzbaşıoğlu ile personel eşleri de katıldı. Tören sonunda tüm ekip Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Müge anlı yeşil takımıyla dikkat çekti.