Müge Anlı’nın mutlu günü! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na çiçek aldı: Emniyet önünde bu pozu veriler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:14
Müge Anlı’nın emniyet müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu terfi aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne terfi eden Yüzbaşıoğlu, eşi Müge Anlı ve çalışma arkadaşlarıyla emniyet önünde poz verdi.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe-Lugano maçında görüntülenen Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu mutlu günlerini kutladı.
EGM tarafından açıklanan rütbe terfilerle birlikte İstanbul Emniyeti kadrosunda bulunan Şinasi Yüzbaşıoğlu terfi aldı. Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu Asayiş Şube Müdürü oldu. Rütbesi takılan Yüzbaşıoğlu'na eşi Müge Anlı da elindeki çiçeklerle eşlik etti.
MÜGE ANLI VE EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN HATIRA FOTOĞRAFI
Gayrettepe binasında gerçekleştirilen terfi törenine Yüzbaşıoğlu'nun eşi Müge Anlı Yüzbaşıoğlu ile personel eşleri de katıldı. Tören sonunda tüm ekip Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Müge anlı yeşil takımıyla dikkat çekti.
Kaynak: Tgrthaber.com