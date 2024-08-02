Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu kahkahaya boğdu! Eşi telefonunu almak isteyince bakın ne yaptı

02 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:43

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan aylar sonra ilk paylaşım! Fenerbahçe tribünlerinde dikkat çeken detay

Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan aylar sonra ilk paylaşım! Fenerbahçe tribünlerinde dikkat çeken detay

Müge Anlı izleyicilerini üzen haber! Ameliyat olan Rahmi Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Müge Anlı izleyicilerini üzen haber! Ameliyat olan Rahmi Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Müge Anlı, İstanbul Emniyet Şube Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi. Fenerbahçe formasıyla tribünde yerine alan Anlı'ya eşi Yüzbaşıoğlu eşlik etti.

Sert duruşuyla tanıdığımız Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun eşi Müge Anlı'nın yanındaki mutlu anları sosyal medyada gündem oldu. İkilinin o anlarına beğeni ve yorum yağdı.

TELEFONUNU VERMEDİ

Yüzbaşıoğlu fotoğraf çekmek için Anlı'nın telefonuna davranınca ortaya oldukça eğlendiren anlar çıktı. Ünlü televizyoncu, eşine telefonu vermedi.