Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu kahkahaya boğdu! Eşi telefonunu almak isteyince bakın ne yaptı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:43
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Müge Anlı'nın çılgınca tezahürat yaparken, sert duruşuyla tanıdığımız eşi Yüzbaşıoğlu'nun oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. Müge Anlı'nın eşine telefonunu vermediği anlar ise herkesi güldürdü.
Müge Anlı, İstanbul Emniyet Şube Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi. Fenerbahçe formasıyla tribünde yerine alan Anlı'ya eşi Yüzbaşıoğlu eşlik etti.
Sert duruşuyla tanıdığımız Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun eşi Müge Anlı'nın yanındaki mutlu anları sosyal medyada gündem oldu. İkilinin o anlarına beğeni ve yorum yağdı.
TELEFONUNU VERMEDİ
Yüzbaşıoğlu fotoğraf çekmek için Anlı'nın telefonuna davranınca ortaya oldukça eğlendiren anlar çıktı. Ünlü televizyoncu, eşine telefonu vermedi.
Kaynak: Tgrthaber.com