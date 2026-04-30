İzmir'in Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı, 1 polis memuru ile 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tırı işleten lojistik firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Dinle Özetle

Bornova'daki faciada yeni gelişme! Lojistik firma yetkilisi yakalandı

FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının dün yaşanan kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tırın faaliyette olduğu lojistik firmasının yetkilisi R.A. gözaltına alındı. Firma yetkilisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Dün Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.