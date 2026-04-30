Bornova'daki faciada yeni gelişme! Lojistik firma yetkilisi yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu ve iki kişinin hayatını kaybettiği 9 araçlı zincirleme kazayla ilgili soruşturma derinleşiyor. Tırın bağlı olduğu lojistik firmasının yetkilisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı, 1 polis memuru ile 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tırı işleten lojistik firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 1 polis memuru ile 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı feci kazayla ilgili tırı işleten lojistik firmasının yetkilisi gözaltına alındı.
Kazada tır, polis aracı ve kamyonun da dahil olduğu 9 araca çarptı.
Hayatını kaybedenler arasında tır sürücüsü ve motosiklet sürücüsü bulunuyor.
Yaralı polis memuru, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Gözaltına alınan firma yetkilisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının dün yaşanan kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tırın faaliyette olduğu lojistik firmasının yetkilisi R.A. gözaltına alındı. Firma yetkilisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Dün Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrilmişti.

Kazada tır sürücüsü İsmail Çoban ile motosiklet sürücüsü Gökhan Vardar hayatını kaybederken 2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralı polisler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralı polis memuru Serkan Hızlı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

