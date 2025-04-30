Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması! 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

15 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi. Polis hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi arıyor.