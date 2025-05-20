Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması! 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul , İzmir, Ankara ve Şanlıurfa'da olmak üzere 7 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verdi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

7 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul , İzmir, Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 7 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde yakalama, arama ve el koyma işlemleri ise devam ediyor.