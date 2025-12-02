Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı

Borsada manipülasyon yaptığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 08:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu () raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu tespit etti.

Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin " İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa manipülasyonu soruşturmasında Ünsal Ban gözaltına alındı
'Borsada manipülasyon' operasyonu: 8 gözaltı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#suç
#bıst
#Spk
#Piyasa Manipülasyonu
#Spekulation
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.