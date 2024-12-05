Boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti, cinnet getirdi! Boğazına bıçak dayayıp, bağırmaya başladı
Ankara’da hakkında tedbir kararı bulunan bir adam, boşanma aşamasındaki eşinin evine gidince cinnet getirdi. Evde eşini göremeyen şahıs, bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı.
Ankara'da gece saatlerinde Keçiören ilçesinde yaşanan olayda; M.V. hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti.
CİNNET GETİRDİ, BOĞAZINA BICAK DAYADI
Eve girdiğinde eşini göremeyen M.V., cinnet getirdi ve mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayadı. Boğazına dayadığı bıçağın ardından bağırmaya başlayan M.V.’nin sesini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
POLİSLER GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailevi problemleri nedeniyle intihar etmeye kalkışan M.V., polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. M.V. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.