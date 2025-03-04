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 | Özge Sönmez

Boşanma sistemi ve nafaka ödemelerinde yeni süreç! Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme dönemi bitiyor

Aile mahkemelerinde yeni bir dönem başlayacak. Uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve velayet konuları yeniden ele alınacak. Bu davalar ayrı yürütülecek, bir gün evli kalıp 30 yıl nafaka ödenmesi söz konusu olmayacak. İşte ayrıntılar...

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Boşanma sistemi ve nafaka ödemelerinde yeni süreç! Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme dönemi bitiyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:21

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan, süresiz nafaka ve boşanma davalarına ilişkin sürecin uzaması başta olmak üzere aile hukukunda problemli olan tüm alanlar sil baştan gözden geçirilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, AK Parti, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının üzerinde çalıştığı paket, aile hukukuna ilişkin düzenlemeleri kapsayacak.

BU DAVALAR AYRI OLARAK GÖRÜLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’ aile hukuku alanında uluslararası örnekleri de incelemeye aldı. Aile hukuku alanındaki eksikliklerin giderilmesi, güncellenmesi, aile mahkemelerindeki yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hazırlıklar bütün tarafların görüşleri alınarak yapılacak. Bu çalışmaların ana gündem maddesini ise boşanma süreçleri ve nafaka sistemi oluşturacak. Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi, aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıkla detaylı çalışma yapılıyor. Bu kapsamda, mal rejimi yüzünden hâlen 10 yıla bile uzayan çekişmeli boşanma davaları sebebiyle tarafların mağdur olmasını önlemek için, boşanma davasının kısa sürede sonuçlandırılması mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ise ayrı dava olarak görülmesine yönelik hazırlık yapılıyor.

TRAVMALARA YOL AÇIYOR

AK Parti’nin hukukçuları, Avrupa ülkelerinde de bu sistemin olduğunu hatırlatarak, “Birçok ülkede boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor” dedi.

KADIN MAĞDUR EDİLMEYECEK

Nafaka konusunda ise kadınların mağdur edilmemesi üzerine bir sistem kurulacak. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi ölçütler dikkate alınacak. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek.

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