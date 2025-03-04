Deniz Akkaya'ya hapis şoku! Selin Ciğerci davasında yeni gelişme

Kızının velayetini almak için Efe Önbilgin ile mahkemelik olan Deniz Akkaya, 2021 yılında Selin Ciğerci'ye hakaret ettiği gerekçesiyle ünlü isim tarafından mahkemeye verilmişti. 2021 yılından itibaren devam eden davada yeni gelişme yaşandı.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS ŞOKU

Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine hırsız dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olunca savcılık, dava açmıştı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı. Mütaalada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye alenen hakaret ettiği belirtilerek sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, taraflara mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde aldığı hapis cezasıyla gündeme gelmişti. Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hâkimine sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıkmış; ev hapsi cezası almıştı. Bu cezası geçtiğimiz günlerde kaldırılan Deniz Akkaya için yurt dışına çıkış yasağı devam ederken mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti.