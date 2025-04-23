Böyle tiryakilik ne görüldü ne duyuldu! Araçla şarampole uçtu, yaralı halde sedyede sigara yaktı

Akyazı ilçesi D140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Ekipler, araç içerisinde yaralanan 2 kişiyi kurtarmak için seferber olurken, yaralı bir kişinin ise yaralı halde sedyede sigara yakmaya çalıştığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan M.K. kontrolündeki otomobil, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Feci kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine adrese ulaşan ekipler, kazada aralanan M.K. ile E.K.’yi kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTULUNCA İLK İŞİ SİGARA YAKMAK OLDU

Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve sedye ile ambulansa taşınan kazazedelerden birinin ise sigara yakmaya çalıştığı anlar hayrete düşürdü. Yaralı kazazedenin ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşıdığı esnada sigara yakmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin ise "Sigara yakma" diyerek şahsın yakmaya çalıştığı sigarayı elinden alarak yere attığı görüldü.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.