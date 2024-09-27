Böyle vicdansızlık görülmedi! Keçileri kurşun yağmuruna tuttular, inlemeleri yürekleri sızlattı

27 Eylül 2024 10:10 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:12

Denizli’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Keçi sürüsü, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 10 keçinin telef olduğu olayda, sahiplerinin yaşatmak için omuzunda taşıdığı keçilerin inlemesi yürekleri sızlattı.

Denizli’nin Tavas​ ilçesinde yaşanan olayda; Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi​ sürüsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledildi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi telef oldu. Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük bir şok yaşadı.

YARALI HAYVANLARI OMZUNA ALIP KİLOMETRELERCE TAŞIDI

Yaralı 2 keçiyi hayatta tutmak için için büyük çaba göstere çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki keçileri kilometrelerce taşıyarak veterinere yetiştirmeye çalıştı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"YARALI KEÇİLERİN BAĞIRTISI VE İNLEMELERİ KULAĞIMDAN GİTMİYOR"

Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

“Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım. Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık. Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu"